«Женечка, я счастлива»: муж Надежды Бабкиной увлекся общением с Еленой Воробей

Бывший гражданский муж певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор после расставания с ней записал песню с юмористкой Еленой Воробей и выпустил клип. Его премьера состоялась 19 октября.

По сюжету Гор и Воробей играют влюбленных, которые переживают трудный этап из-за расставания.

Воробей отреагировала на выход клипа словами: «Женечка, я счастлива, что мы это сделали». Юмористка поблагодарила всех, кто участвовал в создании клипа.

На комментарий звезды обратил внимание сайт «7Дней.ru». Издание не исключает, что эта песня - своего рода месть Гора за роман Бабкиной с помощником Сергеем Рябовым.

Вместе они работали в театре Бабкиной. Сообщалось, что она даже подарила предполагаемому бойфренду квартиру за 47 млн. Правда, Рябов отрицал это.

Ранее в окружении певицы назвали причины расставания Бабкиной и Рябова. По словам некоторых источников, это связано с должностью в театре, которую мужчина так и не получил.