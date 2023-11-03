Жена бросила больного Игоря Николаева: объявила об отъезде

Молодая жена композитора Игоря Николаева улетела из России. Юлия Проскурякова раскрыла в личном микроблоге свое местоположение. Об этом пишет Газета.Ru.

Избранница певца рассказала, что находится в Дубае. Юлия поделилась фотографиями с пляжа и показала, как начался ее день.

«Доброе утро», — написала артистка.

Проскурякова не раз рассказывала о том, что ей с семьей нравится отдыхать в ОАЭ, и они старались прилетать сюда хотя бы раз в год. Особенно приятно проводить время на солнечном курорте во время российских морозов.

Юлия не стала рассказывать, с кем проводит время. Но на кадрах Николаева видно не было. Подписчики девушки посчитали, что композитор не решился на авиаперелет после проблем с сердцем.

Ранее мы писали о том, как изменился Николаев после болезни. Появились свежие фото артиста.