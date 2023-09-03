НАШ ШОУБИЗ
08:00, 03 сентября 2023
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Жена Алексея Янина показала себя с улыбкой после смерти актера

freepik

freepik

© freepik

Певица Дарья Клюшникова, супруга актера Алексея Янина, после его инсульта решила жить с ребенком отдельно от супруга. Несмотря на это, она и их сын Андрей регулярно навещали Алексея по выходным.

Клюшникова часто сталкивалась с критикой в интернете. Фанаты Янина утверждают, что она оставила его, чтобы избежать утомительных обязанностей по уходу за больным и постоянных визитов к врачам.

Без критики и не обошелся недавний выход певицы на школьную линейку. Цветущая от радости Клюшникова надела роскошное короткое платье, а сына облачила в красивый синий костюм.

Напомним, что Алексея Янина доставили в больницу вечером 1 сентября. Сердце актера не выдержало несмотря на усилия врачей.

Ранее мы писали, что тяжелобольную Татьяну Тарасову заметили в окружении семьи.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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