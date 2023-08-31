НАШ ШОУБИЗ
01:00, 31 августа 2023
1 мин.

Ждет развода: Родион Газманов признался в чувствах к замужней Арзамасовой

Ждет развода: Родион Газманов признался в чувствах к замужней Арзамасовой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын певца Олега Газманова проводит много времени с супругой хореографа Ильи Авербуха, актрисой Лизой Арзамасовой. Поклонники иногда пишут о том, что между молодыми людьми могут возникнуть чувства и советуют мужу девушки насторожиться.

Недавно Родион вновь спровоцировал слухи о чувствах к замужней коллеге, когда опубликовал совместную фотографию. Сделал он это не просто так.

«Ровно десять лет назад мы с @liza_arzamasova впервые вышли на сцену вместе, чтобы провести открытие кинофестиваля «Будем Жить». Посмотрите, какие птенчики», — написал под публикацией звезда.

Фанаты мужчины отметили, что артисты прекрасно смотрятся вместе. Пикантности ситуации придает то, что Родион долгое время одинок. С Лизой мужчина проводит много времени и даже снял ее в своем клипе на песню «Полюса». По словам певца, он видел в роли героини только Арзамасову.

Ранее Елизавета Арзамасова перенесла две серьезные операции: лицо актрисы теперь не узнать.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#отношения
Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.