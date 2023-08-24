«Жанна смотрит с неба и гордится»: сын Фриске растрогал публику своим поступком

После смерти Жанны Фриске прошло уже много лет. Несмотря на это, к семье певицы до сих пор сохраняется повышенное внимание. И причиной этого является затянувшийся конфликт между Дмитрием Шепелевым и родителями Жанны. На этот раз телеведущий вновь привлек к себе внимание, показав редкие кадры с сыном от певицы.

В соцсети Дмитрий выложил снимки, на которых 10-летний Платон заботливо кормит кроликов. Ребенок не скрывал радостных эмоций: он мило улыбался и смеялся на камеру. Посмотрев публикацию, подписчики отметили сходство мальчика с умершей певицей. По мнению фолловеров, Платон унаследовал от Жанны не только внешность, но и любовь к животным. Вот почему кадры его игры с кроликами особенно растрогали публику.

«Жанна наверняка смотрит с неба и гордится», — высказались подписчики.

Ранее Дмитрий Шепелев рассказал, о чем жалеет после смерти Жанны Фриске. Подробности смотрите в этой статье.