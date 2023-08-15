Жалко жену и сына: названа опасная зависимость 56-летнего Бондарчука

Многие звезды шоу-бизнеса столкнулись с алкогольной зависимостью. В новом интервью Леонид Агутин откровенно рассказал, что из-за вредной привычки у него начались проблемы со здоровьем. Вот почему он решил бороться с недугом.

Как выяснилось, на долю режиссера Федора Бондарчука также выпало это испытание. Преодолев его, Федор пришел к выводу: стоит избегать «друзей», склоняющих употребить алкоголь. Дело в том, что одна рюмка может повлечь за собой двухнедельный запой.

«Бондарчук как-то сказал, что он тоже в свое время зависимый человек. Мы увиделись у Угольникова на дне рождения», — поделился воспоминаниями Агутин.

К слову, сам Бондарчук пока никак не комментировал слова артиста.