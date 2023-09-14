Жалеет об усыновлении: как сложилась судьба Сергея Зверева-младшего

Ни для кого не секрет, что Сергей Зверев имеет приемного сына. В начале 90-х годов стилист объявил об усыновлении трехлетнего мальчика. Ребенка назвали Сергей, в честь знаменитого отца. Знаменитость выходил в свет с наследником и брал его на различные мероприятия. Однако в 13 лет подросток заявил об усталости от светской жизни. В тот момент семейная идиллия разрушилась. Это привело к тому, что спустя много лет отец и сын до сих пор выясняют отношения. Издание kp.ru выяснило, как сложилась судьба Зверева-младшего.

По информации источника, 30-летний сын Сергея не имеет собственного жилья. Крышу над головой ему обеспечивают знакомые взамен на заботу о пенсионере. Наследник стилиста из-за отсутствия денег проживает в квартире бесплатно. При этом Зверев-младший без дела не сидит. Он подрабатывает световым художником в Доме культуры.

Звездный отец не верит в трудности наследника, поэтому он неоднократно обвинял его во лжи. Также стилист держит обиду на Сергея, который заявил, что жалеет о своем усыновлении.

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