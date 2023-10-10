Зазнавшаяся Розанова не пришла на похороны третьего мужа

В конце сентября 2023 года в Москве простились с кинооператором Григорием Беленьким. Мужчина скончался в 73 года после тяжелой болезни. Многие звезды пришли в храм Александра Невского и проводили Григория в последний путь. Исключением стала актриса Ирина Розанова. Об этом сообщает Экспресс газета.

В начале нулевых Ирина и Григорий состояли в браке. Как вспоминают их коллеги, у знаменитостей была любовь «на всю катушку». Деятель кино сделал предложение Розановой во время съемок фильма «Старые клячи». Спустя несколько лет знаменитости развелись. По словам Григория, «их лодка разбилась о быт». Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить дружеские отношения.

Церемонию прощания с Беленьким организовала его дочь Дарья. В беседе с журналистами женщина сообщила, что Розанова отсутствовала на его похоронах. Причина поступка актрисы пока не уточняется.

Ранее мы писали о том, как прошли похороны Алексея Янина. Подробности смотрите в этой статье.