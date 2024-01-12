Заявлено о разводе Пугачевой и Галкина*: кто виновен в проблемах звездной семьи

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) вместе уже на протяжении многих лет. Однако в последнее время они все чаще стали сталкиваться проблемами, проверяющими их брак на прочность. Поклонники то и дело говорят о том, что артисты скоро разведутся. И это подтверждают эксперты.

Таролог Аида Мартиросян сделала расклад на будущее пары и узнала, чего ждать фанатам. Как оказалось, Пугачева действительно в скором времени может расстаться с комиком. Причем в этом будет виноват исключительно он.

«Карта показывает его в клетке, а она за это очень переживает. Карта больше направлена на супруга, что корень проблемы начался с него», - отметила таролог.

Правда, по предсказаниям Мартиросян, развод будет нереальный, а лишь для отвода глаз. Это будет необходимо для того, чтобы наладить жизнь звезд, но союз от этого не распадется. Аида считает, что «лжеразвод» будет частью какого-то хитрого плана Аллы Борисовны.

Ранее нумеролог предупредила гостей «голой» вечеринки Насти Ивлеевой об опасностях.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: Вокруг ТВ