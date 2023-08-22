НАШ ШОУБИЗ
13:00, 22 августа 2023
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Зато честно: Пригожин показал истинное отношение к Валерии после 19 лет брака

Зато честно: Пригожин показал истинное отношение к Валерии после 19 лет брака

© Из профиля Instagram* Валерии (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

В соцсети певица Валерия поделилась кадром, на котором она запечатлена в купальнике и соломенной шляпе. Артистка с досадой заявила о том, что лето подходит к концу. Вот почему она решила сполна насладиться последними днями отпуска.

Посмотрев на снимок, пользователи Сети восхитились фигурой 55-летней певицы. Как выяснилось, знаменитость не пропускает спортивные занятия даже на отдыхе.

«Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится», — высказалась Валерия.

К слову, не только подписчики оставили восторженные комментарии под новой фотографией Валерии. Иосиф Пригожин также отреагировал на снимок супруги в бикини. Продюсер лаконично написал: «Огнище ты мое». В ответ на это он получил от избранницы смайлик в виде сердечка.

Источник фото:Из профиля Instagram* Валерии (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:kp.ru
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