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12:00, 20 сентября 2023
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Затмила Примадонну: муж променял Пугачеву на стройную гимнастку

Затмила Примадонну: муж променял Пугачеву на стройную гимнастку

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева является яркой женщиной и талантливой артисткой, о которой мечтали все мужчины. Но первый муж Примадонны после расставания с ней смог найти любимую женщину, которая превзошла звезду. Об этом говорят пользователи Сети.

Первый супруг исполнительницы Миколас Орбакас прожил с ней четыре года. Ради него она даже сменила фамилию. Но пара все равно развелась, а через 10 лет мужчина вновь пошел к алтарю. Он выбрал коллегу по имени Марина. Как сообщает Экспресс газета, они выступали в роли Деда Мороза и Снегурочки.

В молодости Марина была гимнасткой, которая и сейчас может похвастаться хорошей фигурой. Она вела здоровый образ жизни и не обращалась к пластическим хирургам. Когда как Пугачева много раз была в кабинете специалиста и, по слухам, буквально перекроила лицо.

Поклонники говорят, что избранница первого мужа Примадонны выглядит значительно моложе своих лет. Она не только красавица, но и хорошая жена. В прессе пишут, что Марина ждет мужа с гастролей и тепло приняла его дочь Кристину Орбакайте. Иногда они с супругом бывают на ее концертах.

Ранее мы писали о том, как Пугачева в помятом парике опозорилась из-за старой блузки.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#Алла Пугачева
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#Кристина Орбакайте
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