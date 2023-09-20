Затмила Примадонну: муж променял Пугачеву на стройную гимнастку

Певица Алла Пугачева является яркой женщиной и талантливой артисткой, о которой мечтали все мужчины. Но первый муж Примадонны после расставания с ней смог найти любимую женщину, которая превзошла звезду. Об этом говорят пользователи Сети.

Первый супруг исполнительницы Миколас Орбакас прожил с ней четыре года. Ради него она даже сменила фамилию. Но пара все равно развелась, а через 10 лет мужчина вновь пошел к алтарю. Он выбрал коллегу по имени Марина. Как сообщает Экспресс газета, они выступали в роли Деда Мороза и Снегурочки.

В молодости Марина была гимнасткой, которая и сейчас может похвастаться хорошей фигурой. Она вела здоровый образ жизни и не обращалась к пластическим хирургам. Когда как Пугачева много раз была в кабинете специалиста и, по слухам, буквально перекроила лицо.

Поклонники говорят, что избранница первого мужа Примадонны выглядит значительно моложе своих лет. Она не только красавица, но и хорошая жена. В прессе пишут, что Марина ждет мужа с гастролей и тепло приняла его дочь Кристину Орбакайте. Иногда они с супругом бывают на ее концертах.

Ранее мы писали о том, как Пугачева в помятом парике опозорилась из-за старой блузки.