Засветила грудь на всю Россию: съемки шоу Малахова закончились скандалом

Съемки шоу Андрея Малахова закончились серьезным скандалом, об этом сообщает Экспресс газета.

4 октября на телеэкраны выходит спецвыпуск шоу с Андреем Малаховым, в студии которого соберутся жертвы Тимура Хайдарова, сам пластический хирург и его супруга. Однако накал страстей достигнет такого градуса, что зрителям придется смотреть на оголившихся гостей.

Одна из участниц шоу решила показать публике последствия неудачной пластической операции на грудь и прямо в эфире начала срывать с себя одежду. В итоге растерялись все — Андрей Малахов оказался в ступоре и не смог ничего сказать на скандальную выходку.

Была на съемках и журналистка Алена Жигалова, которая рассказала, что спор сторон продолжился после окончания шоу уже в гримерках.

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