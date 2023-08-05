Застукали с алкоголем: Барановскую предупредили о проблемах с законом
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Телеведущая Юлия Барановская после расставания с футболистом Аршавиным активно зарабатывает, чтобы обеспечивать себя и детей. Звезда часто соглашается на рекламу, но не понимает, чем для нее это может обернуться.
Адвокат Евгения Корчаго заявила, что у Барановской могут возникнуть проблемы с законом из-за рекламы производителя алкогольных напитков.
По словам Корчаго, зарабатывать таким образом в стране запрещено. Барановскую могут заставить заплатить штраф до 20 тысяч рублей как индивидуального предпринимателя. А потом потребуют удалить информацию, нарушающую законодательство.
«Если выяснится, что Барановская получила за это деньги, то могут быть проблемы», – подчеркнула специалист.
Адвокат добавила, что с 2012 года в России практически полностью запрещено рекламировать алкоголь в СМИ и Интернете. За подобные нарушения могут привлечь к административной ответственности.