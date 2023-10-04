Заподозренная во второй беременности Собчак засветила округлившийся живот

Заподозренная во второй беременности Ксения Собчак показала округлившийся живот. Об этом сообщает Экспресс газета.

Уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможную беременность Ксении. Пользователи Сети заметили, что некогда стройная фигура журналистки заметно округлилась. Кроме того, публика обратила внимание на то, что теперь Собчак ходит в свободной одежде. Все это позволило им прийти к выводу: знаменитость готовится к пополнению в семье. Сама Ксения гневно реагирует на подобные домыслы. По словам Собчак, она поправилась из-за тяги к мучному.

В соцсети Ксении появилась новая публикация, которая вновь спровоцировала разговоры об ее интересном положении. На кадрах журналистка предстала в светлом платье, подчеркивающем ее небольшой живот. Фолловеры не удержались и поздравили Ксению со второй беременностью.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак призналась в чувствах к разведенному мужчине. Подробности смотрите в этой статье.