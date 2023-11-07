Занял принципиальную позицию: продюсер Яна Рудковская пожаловалась на своего старшего сына

Продюсер Яна Рудковская — мама четверых сыновей. Старшие наследники звездной мамы не часто появляются в ее социальных сетях. Все дело в том, что юноши против публичной жизни. Так, Андрей, старший сын Рудковской, за последние несколько лет мелькал на официальных страницах матери всего несколько раз, пишет «7Дней.ru».

Яна рассказала своим подписчикам, что старший ребенок заставил ее уважать свой выбор. Молодой человек занял принципиальную позицию и отказался от публичного освещения своей жизни на странице матери. По словам Рудковской, Андрей разрешил ей выложить фотографию на выпускном в МГИМО.

Ранее исполнительница Татьяна Буланова рассказала об отношениях молодого мужа с ее сыновьями. Один из наследников звезды всего на пять лет младше ее избранника.