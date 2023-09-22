«Занимаюсь сексом в шпагате»: Волочкова похвасталась бурной интимной жизнью

47-летняя Анастасия Волочкова сообщила, что занимается сексом в шпагате 4 раза в день. Об этом информирует Telegram-канал Super.ru.

На днях знаменитость заявила, что в ее жизни появился новый мужчина. По словам Волочковой, она дорожит этими отношениями. Журналисты решили узнать, кем является избранник балерины. Однако вместо этого они получили внезапный ответ, в котором Волочкова похвасталась насыщенной интимной жизнью.

Анастасия сообщила, что занимается сексом 4 раза в день. Балерина отметила, что у нее «мужчины в очереди стоят». Однако на данный момент она отдает предпочтение одному-единственному. Волочкова называет ухажера «неповторимым человеком».

«Занимаюсь сексом в шпагате. Вы свои ноги едва раздвинуть можете. Представьте! Я живу во дворце, у меня все прекрасно», — высказалась знаменитость.

Ранее мы писали о том, что очередной жених Анастасии Волочковой попал в криминальную сводку. Подробности смотрите в этой статье.