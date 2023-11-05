Замужняя Лера Кудрявцева публично призналась в любви другому человеку

10 лет назад Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова. Но, несмотря на это, в ее сердце есть место и для другого мужчины. Так, в выпуске шоу «Суперстар!» на НТВ телеведущая призналась в любви певцу Алексею Глызину.

Глызин стал участником передачи, а Лера Кудрявцева вошла в состав жюри. Ведущий программы Вадим Такменев рассказал зрителям о тайной любви Кудрявцевой.

Сначала звезда заявляла, что все слова Такменева – шутка, однако потом отметила, что в каждой шутке есть и доля истины.

«Леша Глызин – это мое детство, это мой пубертатный период, это моя подростковая любовь. Конечно, когда Леша пел «Зимний сад», «Ты не ангел», когда красивый мужчина с такой мужской энергией поет такие песни, мне кажется, вся страна хотела за Глызина замуж», – призналась Лера.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева пересела из личного вагона в стандартное VIP-купе.