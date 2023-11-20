Замужняя Королева призналась в чувствах к молодому исполнителю: «пошли флюиды»

Певица Наташа Королева побывала в жюри проекта «Суперстар!» на НТВ. На фоне слухов о ее разводе с Тарзаном (настоящее имя Сергей Глушко) артистка выразила симпатию молодому исполнителю Алексею Гоману.

Очередной выпуск проекта был посвящен юбилею певицы Лолиты. Поэтому участники исполняли композиции из ее репертуара. На замену Маши Распутиной в жюри присутствовала Наташа Королева. Когда исполнитель Алексей Гоман спел песню «Ориентация север» артистка не могла сказать ни слова. Но потом она восторженно отреагировала на выступление.

Певица закатила глаза и отметила, что после выступления артиста у нее «пошли флюиды».

«У меня пропал дар речи. Несмотря на то, что у меня тут в листе стоит четыре жирных плюса артистам, которые меня поразили сегодня. Я не знаю, сколько восклицательных знаков я должна поставить Леше Гоману», — сказала она.

Королева отметила, что Гоман не зря попал в проект, в котором хорошо в итоге раскрылся. По ее словам, исполнителю не хватало «режиссерских рук».

Ранее певица сделала неожиданное признание.