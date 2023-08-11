Заметно постарел: Максим Матвеев отрастил бороду и исхудал

Фанаты актера Максима Матвеева испугались, увидев исхудавшую знаменитость. Звезда «Триггера» выложила в личный блог снимки из поездки по Алтаю. Там он побывал со своей супругой Елизаветой Боярской.

«Перезагрузка, наедине с природой», — отметил артист.

Поклонники восхитились природой, но отметили, что мужчина заметно постарел. Он отрастил бороду и исхудал.

«Красота какая! Дух захватывает», «Восторг», «Круто, хорошего отдыха и перезагрузки», «Фотографии шедевральные», «Спасибо, что поделились такой невероятной красотой», «Потрясающие пейзажи», – пишут в комментариях.

Напомним, что Максим Елизавета познакомились на пробах фильма «Не скажу». Боярская призналась, что влюбилась в него с первого взгляда. Сейчас актеры воспитывают двоих детей: 11-летнего Андрея и 4-летнего Григория.

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