Замешанная в слухах о разводе певица Алсу замечена с влиятельным мужчиной

В интернет-пространстве ходят слухи, что брак Алсу и предпринимателя Яна Абрамова находится на грани распада. Мужу звезды приписывают роман с привлекательной блондинкой Викторией Лопыревой.

Однако и сама певица на днях была замечена в компании влиятельного мужчины. Спутник Алсу выглядел серьезным, а сама звезда игриво обнажила плечо и опустила глаза. Партнером артистки оказался продюсер Виктор Дробыш.

Оказалось, что они встретились на съемках музыкального шоу «Битва поколений». Новый сезон программы ожидается осенью, и зрителям обещают интересные поединки между опытными артистами и молодыми звездами.

Алсу также сообщила, что поклонников шоу ждут какие-то увлекательные события.

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