Залысины, лишний вес и дети от разных женщин: что стало с единственным сыном Натальи Селезневой

Единственный сын актрисы Натальи Селезневой отказался идти по родительским стопам и продолжать династию артистов. Вместо того, чтобы блистать на сцене и экране, он выбрал международные отношения и стал дипломатом. Именно поэтому Егора Владимировича не так часто можно увидеть на светских мероприятиях. Однако кое-что о нем все же известно.

Наследника Селезнева родила от Владимира Андреева. Это был долгожданный ребенок в семье, поэтому родители старались, несмотря на бурный карьерный рост, уделять ему как можно больше времени. А если не получалось – обращались за помощью к бабушкам.

Когда сын артистки пошел в школу, то стал много увлекаться географией, английским языком, историей. Тогда все и поняли, что ждать того, что он станет звездой, не стоит. Так и вышло. Егор поступил в МГИМО, потом поехал работать в Германию в российском посольстве. Мама часто навещала его за границей, и ей это нравилось.

Однако в Россию, уже будучи мужчиной, он вернулся и вступил в должность начальника международного управления в МГИМО. Там он и работает в последние годы. Если судить по фото, доступным в Сети, то с годами Егор Владимирович стал похож на своего отца, а также у него появились залысины и лишний вес.

Однако в общем и целом наследник Селезневой живет хорошо. У него есть жена и четверо детей от двух разных женщин. Он поддерживает связь с уже пожилой родительницей, и она старается, когда позволяет здоровье, помогать с внуками.

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Источник: lady.mail.ru.