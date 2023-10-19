«Закажи еду домой»: Алена Водонаева возмутилась, увидев в ресторане маму с маленьким ребенком

Алена Водонаева разозлилась из-за плачущего ребенка в ресторане. Об этом девушка рассказала подписчикам в соцсетях.

Недавно блогерша решила поужинать в ресторане. Однако насладиться вечером ей помешал орущий ребенок за соседним столом. Водонаева возмутилась поведением малыша и высказала свое мнение об этом в микроблоге.

«Вот объясните мне, зачем брать с собой в ресторан маленького орущего ребенка? В ресторан, в котором нет детской (игровой) комнаты. В который приходят люди для того, чтобы поесть, зачастую совмещая завтрак/обед/ужин за деловым разговором», – пожаловалась Алена.

Девушка пояснила, что в тот момент хотела посидеть в тишине, чтобы написать текст про Тюмень для одной российской выставки. Но ей не удалось сделать это из-за ора, криков и летящих игрушек.

«Закажи еду домой, выбери ресторан, предполагающий детскую комнату, или просто занимайся своим ребенком, никто не обязан «умиляться» истерическому ору и помехам», – подытожила блогерша.

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