Заговорившая о свадьбе Семенович рассекретила тайного возлюбленного

Заговорившая о свадьбе певица Анна Семенович уехала на отдых с возлюбленным. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Недавно Анна жаловалась на плохое самочувствие из-за кишечной инфекции. Артистка боялась, что недуг не позволит ей отправиться в долгожданное путешествие. Однако ее опасения оказались напрасными. В личном блоге Семенович сообщила об отъезде из страны.

Анна отправилась в отпуск в Турцию. Звезда обосновалась в отеле, который ей уже знаком. По словам Семенович, она мечтала о спокойном отдыхе. Певица остановилась в тихом номере с выходом к бассейну. Артистка считает, что в таком уединенном месте ее никто не побеспокоит.

Как выяснилось, в Турцию Анна уехала не одна, а в компании избранника. Об этом знаменитость сообщила в соцсети. Правда, Семенович продолжила интриговать публику и вновь не показала возлюбленного.

Напомним, что новость о романе певицы появилась после того, как она заморозила яйцеклетки. Анна не скрывает, что мечтает о детях, свадьбе и крепкой семье.

Ранее мы писали о том, что заморозившая яйцеклетки Семенович объявила о свадьбе. Подробности смотрите в этой статье.