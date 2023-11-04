Зачем Пугачева приехала на несколько дней в подмосковную Грязь

Певица Алла Пугачева накануне, 2 ноября, вернулась в Россию из-за границы. Некоторые считают, что Примадонна приехала навсегда. Однако, по данным Telegram-канала Mash, ее поездка носит краткосрочный характер.

На родину исполнительница вернулась исключительно по делам. Они связаны с решением вопросов вокруг замка в подмосковной Грязи, которые требуют личного присутствия владельца. Кроме того, у Пугачевой запланированы визиты к врачам. Уже через пару дней, по утверждению СМИ, Примадонна улетит обратно на Кипр, где ее ждут дети и супруг.

Замок в подмосковной деревне Грязь продается Пугачевой уже восемь месяцев. По всей видимости, певице все-таки удалось найти покупателя — ее возвращение домой, может быть, связано именно со встречей. Также звезде будет необходимо уладить все бюрократические проблемы с домом, как, например, задолженность по налогам.

Ранее сообщалось, что в планы вернувшейся в Россию Пугачевой входит составление дополнительного завещания. Певица планирует переписать на детей все имущество.