15:00, 12 августа 2023
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Забыли про стыд: Джигурда и Волочкова вновь устроили беспредел на глазах у всех
© Из профиля Instagram* Джигурды (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Анастасия Волочкова посетила фестиваль моды и красоты, во время которого состоялась церемония награждения. Балерина получила премию «Женское достояние России» в номинации «Доброе сердце».
Знаменитость тщательно подготовилась к мероприятию. На сцене 47-летняя Анастасия появилась в коротком платье с открытыми плечами и дополнила образ босоножками на платформе. К слову, наряд балерины никого не оставил равнодушным.
Так, Джигурда, вручавший награду Волочковой, встал перед приятельницей на колени и дотронулся до ее ноги. По словам Никиты, он «прикоснулся к стопе богини».
К слову, сама знаменитость никак не отреагировала на провокационный поступок Джигурды.
Источник фото:Из профиля Instagram* Джигурды (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:The Voice
Автор:Мария БеловаТеги: