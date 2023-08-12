Забыли про стыд: Джигурда и Волочкова вновь устроили беспредел на глазах у всех

Анастасия Волочкова посетила фестиваль моды и красоты, во время которого состоялась церемония награждения. Балерина получила премию «Женское достояние России» в номинации «Доброе сердце».

Знаменитость тщательно подготовилась к мероприятию. На сцене 47-летняя Анастасия появилась в коротком платье с открытыми плечами и дополнила образ босоножками на платформе. К слову, наряд балерины никого не оставил равнодушным.

Так, Джигурда, вручавший награду Волочковой, встал перед приятельницей на колени и дотронулся до ее ноги. По словам Никиты, он «прикоснулся к стопе богини».

К слову, сама знаменитость никак не отреагировала на провокационный поступок Джигурды.