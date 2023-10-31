Забросила мужа: певица Валерия призналась, с кем проводит все свое свободное время

Певица Валерия призналась, что стала уделять меньше внимания своему мужу, продюсеру Иосифу Пригожину. Свое свободное время артистка проводит с внучкой Селин.

«Я обожаю этого ребенка просто до умопомрачения. Я каждую свободную минуту стараюсь проводить с ней», — рассказала Валерия.

Певица счастлива, что стала бабушкой, и она гордится успехами своей внучки. Недавно Селин пошла в частный детский сад, и Валерия беспокоится, как ребенок адаптируется к новым условиям, поскольку девочка привыкла к домашней обстановке.

«У нас есть чат отдельно Селинкин. Няни и все, кто с ней взаимодействует, все, кто с ней рядом, отправляют видео, фотографии. Это у нас просто святое. И не дай бог, видео задерживается. Я понимаю, что она уже встала, а видео еще нет. Няне пишем: „Так, ждем видео“», — цитирует Валерию Пятый канал.

Помимо внучки, Валерия не забывает о своей карьере, а также учит французский язык.

Однако Валерия утверждает, что в отношениях с мужем ничего не изменилось. Он, наоборот, рад увлечениям жены. Ему приятно, когда супруга общается во Франции с местными без переводчика.

Напомним, ранее 26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина перенесла микроинсульт.