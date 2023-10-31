«За счет умершей Марины Голуб протащил свое личико на экран»: Шахназаров — об артисте Белом

Актер Анатолий Белый уже больше года живет в Израиле и продолжает там свою творческую деятельность. Когда-то артист активно снимался в театре и был телезвездой. Журналист Михаил Шахназаров уверен, что Белый стал известным благодаря Марине Голуб.

Михаил считает, что артист добился успехов только из-за Марины, благодаря которой он получил первые роли в театре.

«Анатолий Белый только за счет умершей Марины Голуб протащил свое личико на экран», — возмутился Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».

Погибшая в ДТП Марина Голуб была замужем за Анатолием Белым 11 лет. После пара развелась.

Напомним, ранее стало известно, что певица Алсу разводится со своим мужем.