11:00, 31 октября 2023
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«За счет умершей Марины Голуб протащил свое личико на экран»: Шахназаров — об артисте Белом
© Фото: кадр из фильма «Часы Калиостро»
Актер Анатолий Белый уже больше года живет в Израиле и продолжает там свою творческую деятельность. Когда-то артист активно снимался в театре и был телезвездой. Журналист Михаил Шахназаров уверен, что Белый стал известным благодаря Марине Голуб.
Михаил считает, что артист добился успехов только из-за Марины, благодаря которой он получил первые роли в театре.
«Анатолий Белый только за счет умершей Марины Голуб протащил свое личико на экран», — возмутился Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац».
Погибшая в ДТП Марина Голуб была замужем за Анатолием Белым 11 лет. После пара развелась.
Напомним, ранее стало известно, что певица Алсу разводится со своим мужем.