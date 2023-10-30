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06:00, 30 октября 2023
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За кого тайно вышла замуж певица Светлана Лобода

За кого тайно вышла замуж певица Светлана Лобода

© Stable Diffusion

Исполнительница Светлана Лобода подогревает слухи о своей возможной свадьбе — она выложила на странице в одной из социальных сетей фото, на котором ее безымянный палец украшает бриллиантовое кольцо. Кто стал мужем певицы, пока неизвестно. На эту тему продолжают спорить журналисты и фанаты звезды, передает Woman.ru.

Помимо кольца, на фотографию попали лаконичный букет белых роз и рука мужчины. При этом избранника Лобода, судя по всему, не спешит раскрывать. Однако в Сети уже попытались угадать личность ее супруга.

Так, по некоторым предположениям, Светлана вышла замуж за миллиардера армянского происхождения Артура Гранца. Известно, что 52-летний мужчина владеет недвижимостью и магазинами в аэропортах Украины, Белоруси, Грузии и Армении. Лободу в его компании видели не один раз. Исполнительница появлялась на снимках из частного самолета предпринимателя, а также была замечена на его юбилее.

Полгода назад Светлана уже немного рассказывала о своем возлюбленном. Тогда она обмолвилась, что ее избранник «уже не такой богатый».

Ранее сообщалось, что Лобода применила запрещенный прием для привлечения зрителей на концерт. Певица сфотографировалась без одежды.

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