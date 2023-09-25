За кого из коллег по сериалу «Сваты» было стыдно актеру Анатолию Васильеву

Известный российский актер Анатолий Васильев рассказал журналистам о причине ухода из телесериала «Сваты», а также раскрыл правду о коллегах по проекту — какими они являются в реальной жизни.

Артист дал интервью aif.ru. На вопрос о прекращении съемок в сериале Васильев ответил без колебаний. Оказалось, что ему не хватило «глубины». Актеру не хотелось, чтобы «Сватов» воспринимали как обычный телесериал, который можно посмотреть разве что от скуки. При этом коллег, по словам Васильева, это не очень то волновало. Они готовы были сниматься дальше.

Перед пятым сезоном артист покинул проект. Анатолию претило такое неуважение. Кроме того, актер рассказал журналистам, что не все экранные герои «Сватов» являются воплощением самих артистов. В качестве примера Васильев привел свою коллегу Людмилу Артемьеву. Оказалось, что звезда весьма нетактично вела себя с обычными людьми.

«Людмил шарахала людей так, что к ней подойти нельзя было. Вот реально нельзя было подойти! Мне стыдно было находиться рядом во время подобных сцен, я убегал», — отметил Анатолий.

Васильев же такого поведения не приемлет. Хоть он и перестал сниматься в проекте, но до сих пор не может понять, почему актриса так себя вела и что ей не нравится в русском народе.

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