За что Пугачева обиделась на Ротару и навсегда внесла певицу в «черный список»

Певицы София Ротару и Алла Пугачева начали карьеру примерно в одно время, но первая добилась успехов гораздо быстрее. Пошли разговоры, что между звездами вспыхнул конфликт. Существует несколько версий, из-за чего исполнительницы могли поссориться.

По одной версии, Примадонну выбрали на роль в фильме «Душа». Но потом роль передали Ротару. Разговоры об этой замене ходят по сей день.

Вторая возможная причина конфликта – нежелание Ротару, чтобы сын женился на дочери Пугачевой Кристине Орбакайте. Певица выступала за любовь и не хотела женить ребенка на человеке, к которому он не питал каких-либо чувств.

Точно известно, что Пугачева внесла Ротару в «черный список» артистов на «Рождественских встречах». Певицу не приглашали на мероприятие.

Впрочем, пару лет назад Примадонна заявила, что всё это слухи, а артистки являются хорошими приятельницами.