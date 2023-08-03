За что Марина Зудина слезно попросила прощения у покойной Ирины Мирошниченко

Поклонники и коллеги делятся воспоминаниями об актрисе Ирине Мирошниченко, которая умерла 3 августа в возрасте 81 года. Вдова Олега Табакова Марина Зудина высказались о покойной звезде и попросила у нее прощения за то, что «не спросила вас так о многом».

Зудина написала, что благодарит Мирошниченко за нежность к ней, к ее детям и Олегу Павловичу.

«Я помню, как вы были терпеливы, деликатны и требовательны к себе и партнерам, когда мы с вами репетировали. Я помню, как вы поддерживали совсем юного Павла, репетируя с ним», – поделилась блондинка.

Марина отметила, что у ее коллеги была доброта, аристократичность и красота. А также огромная энергия и сильный характер.

«Я еще помню, как, пересмотрев фильм «Дядя Ваня» А. Кончаловского, поняла, что никогда не сыграю Елену Андреевну так, как вы, и, выходя на сцену МХТ в этой роли, ясно осознавала это», – добавила Марина.

Зудина призналась, что не успела о многом спросить блистательную актрису. Но навсегда запомнит ее красивой и молодой.

«Я не сказала вам и половины того, что чувствовала к вам! Простите меня», – подытожила звезда.

Вдова Табакова вспомнила, что Ирину Мирошниченко называли в театре «королевой». Напомним, что актриса умерла в реанимации, не приходя в сознание. По предварительным данным причиной смерти знаменитости является полиорганная недостаточность вследствие септического шока.