НАШ ШОУБИЗ
18:30, 27 октября 2023
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Юрий Антонов отреагировал на отъезд Аллы Пугачевой из Израиля не совсем обычно: журналисты удивились

Юрий Антонов отреагировал на отъезд Аллы Пугачевой из Израиля не совсем обычно: журналисты удивились

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Юрий Антонов ответил на вопрос журналистов о том, что он думает по поводу отъезда из Израиля артистки Аллы Пугачевой. Реакция исполнителя оказалась не совсем обычной: она удивила корреспондентов.

Антонов спокойно отреагировал на отъезд коллеги и назвал его «личной историей» Примадонны.

«Зачем я буду вмешиваться в чужую жизнь? Она живет так, как считает нужным», - поделился он.

Сам исполнитель предпочитает проводить время в загородном доме: он наслаждается пением птиц и называет его «самой лучшей музыкой». Сейчас на участке много водоплавающих птиц: уток и гусей.

«Они все меня радуют!» - заключил музыкант в беседе с mk.ru.

Ранее стало известно, что Пугачева уехала из Израиля на Кипр. Известно, что там у певицы есть дом. О том, какие налоги артистка платит за кипрскую недвижимость, читайте тут.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Тег:
#Алла Пугачева
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