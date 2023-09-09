Юлию Барановскую поздравляют с тайной свадьбой

Телеведущая Юлия Барановская никогда не была замужем, но всегда мечтала о пышном торжестве. Об этом знаменитость говорит в открытую. В отношениях с футболистом Андреем Аршавиным хоть и появились трое детей, никакой свадьбы не было.

Новое фото Барановской в соцсетях взволновало поклонников. Барановская примерила свадебный образ. Она была в платье без рукавов и перчатках, расшитых жемчугом. Фотография навела многих на мысль о тайной свадьбе ведущей. Поклонники принялись поздравлять ее с бракосочетанием. Но, как выяснилось, пока рано.

Барановская подписала фото: «Три года назад».

Оказалось, что опубликованный ею кадр был сделан три года назад во время тематической фотосессии, пишет сайт «7Дней.ru».

43-летняя ведущая не теряет надежды встретить подходящего мужчину. Она готова даже родить от него еще одного ребенка.