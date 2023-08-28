НАШ ШОУБИЗ
03:00, 28 августа 2023
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Юлия Ковальчук рассказала об интимной жизни после беременности

freepik

freepik

© freepik

Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как рождение ребенка изменило ее жизнь и укрепило ее отношения с мужем — Алексеем Чумаковым.

Оказалось, что она начала видеть мир совершенно иначе и почувствовала, что теперь уже не принадлежит только себе. Юлия отметила, что рождение ребенка приносит невероятное счастье, а уровень близости между супругами становится космическим и духовным.

Напомним, что Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков поженились в 2013 году после пяти лет отношений, а 12 октября 2017 года у них родилась дочь Амелия.

Ранее мы писали, что замешанная в слухах о разводе Алсу проводила время с влиятельным мужчиной.

Источник фото:freepik
Источник:Bonjour
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#певица
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