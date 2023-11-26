Явится в суд во всеоружии: Павел Прилучный задолжал детям приличную сумму

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, однако в 2020 году супруги развелись. С тех пор они периодически встречаются в судах. Так, недавно Агата заявила, что ее бывший муж платит недостаточное количество алиментов на содержание детей.

По словам Муцениеце, Павел Прилучный выплачивает 100 тысяч рублей в месяц. Но даже эту сумму он иногда забывает перечислить, хотя всего один съемочный день приносит артисту от полумиллиона. Экс-возлюбленная убеждена, что наследники имеют право на 30% от доходов отца.

При этом только на обучение Мии и Тимофея в частной школе Агата потратила 1 миллион 630 тысяч рублей. Также актриса оплачивает занятия дочки бальными танцами и уроки тенниса для сына.

А вот сам Павел уверен, что достаточно вкладывается в детей. Он возит их на дорогие курорты, водит в парикмахерскую, покупает им обувь и одежду.

«Я освобождаю те дни, в которые у детей есть возможность побыть со мной, – это пятница, суббота, воскресенье. Я стараюсь работу на эти дни не ставить и проводить все эти дни с детьми», – отмечает звезда «Мажора».

По данным шоу «Ты не поверишь!», на разборки в суд Павел Прилучный явится во всеоружии. Он подготовил чеки, которые подтверждают его траты на Мию и Тимофея.

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