«Я всегда держу слово»: известная журналистка обвинила Ксению Бородину в непорядочности

Журналистка Лаура Джугелия призналась, что разочарована Ксенией Бородиной. О некрасивом поступке блогерши Лаура рассказала в YouTube-шоу «СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА».

Так, два года Джугелия вела переговоры со звездой «Дома-2» по поводу интервью. Бородина дала свое согласие на съемку, однако потом неожиданно передумала, отдав предпочтение Надежде Стрелец.

«Мы в полной боевой готовности. Я от нее ожидаю дату. Она мне звонит и говорит: «Лаура, я хочу перед тобой извиниться. Но я пошла к Наде», – поделилась журналистка.

Лаура Джугелия не понимает, как можно было так поступить, учитывая, что Ксения Бородина уже дала обещание, а также активно демонстрировала готовность к сотрудничеству.

«В моем представлении, если я даю какое-то слово, я его всегда держу», – добавила главный редактор журнала People Talk.

Более того, Лаура удивлена, почему нельзя было предупредить заранее, что интервью не состоится. О своем решении Ксения сообщила лишь после пятого сообщения журналистки.

По словам Джугелии, блогерша поступила непорядочно. Но, несмотря на это, Лаура отмечает, что Бородина ей ничем не обязана и может делать все, что пожелает.

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