НАШ ШОУБИЗ
09:00, 13 декабря 2023
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«Я уеду жить в Лондон!»: Пугачева вновь меняет место жительства

«Я уеду жить в Лондон!»: Пугачева вновь меняет место жительства

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В прошлом году певица Алла Пугачева переехала в Израиль вместе со своим мужем и детьми. После политических событий в стране они отправились на Кипр, но, как рассказали 74-летние друзья звезды, Примадонне там не понравился климат. Артистка планирует снова сменить место жительство и собирается отправиться в Лондон.

В ноябре дочь Пугачевой Лиза говорила, что на День матери Алла Борисовна будет на вечеринке в Лондоне. Но, как пояснил Kp.ru, приятель звезды, туда Примадонна ездила не развлекаться — она занималась подбором особняка, куда в дальнейшем сможет переехать семья после новогодних праздников.

«Алла нам сказала: они с Максимом* (признан иноагентом на территории РФ) хотят, чтобы их двойняшки Гарри и Лиза учились в Лондоне. Для их семьи Лондон не чужой город», — уточнил он.

В Лондоне учился младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров. У парня там даже есть своя квартира, которую ему подарил отец, бизнесмен Руслан Байсаров.

Ранее портниха Пугачевой рассказала о тяжелой болезни Примадонны.

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