«Я тебя могу растоптать»: экс-возлюбленная Губина рассказала о его характере

Андрея Губин после неудачного романа с Елизаветой Саутиной нашел успокоение в отношениях с Людмилой Кобевко. Однако союз с бывшей участницей популярного дуэта «Карамель» тоже распался, после чего артистка высказалась о сложном характере певца.

Кобевко отметила, что отношения были крайне непростыми. Она назвала Губина властным человеком, который легко подавлял женщин.

«Ему не то, чтобы это нравилось… Он мне как-то сказал: „Знаешь, с тобой интересно, потому что я тебя могу растоптать, а ты берешь и поднимаешься, и опять светишь“», — рассказала певица в интервью Муз-ТВ.

После расставания Губин окружил себя большим количеством женщин. Кобевко считает, что девушки были для него лишь игрушкой, он даже иногда хотел поссориться или расстаться, чтобы внутри появлялись яркие эмоции, пишет StarHit.

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