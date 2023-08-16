«Я стесняюсь поцеловаться на улице»: Высоцкая сделала неожиданное заявление о 86-летнем муже

Актриса, известная как главная кулинар страны, Юлия Высоцкая 16 августа отмечает 50-летие. Ее мужу Андрею Кончаловскому – 86-ть. Семья вместе уже 28 лет, но в одном интервью артистка сделала неожиданное заявление по поводу супруга.

Высоцкая назвала себя «стеснительной и робкой». Из-за этого она «боится» постельных сцен и поцелуев в кадре. В жизни то же самое – Высоцкая стесняется целовать любимого мужчину.

«Постоянно краснела. Я даже со своим мужем стесняюсь поцеловаться на улице», - сказала актриса.

Робость – не единственный недостаток Высоцкой. Она признавалась, что бывает резкой, категоричной и вспыльчивой, хоть и старается вести себя мягче.

Актриса относит себя к интровертам. У знаменитости «огромное количество комплексов и фобий»: ее не устраивают даже длина ног и толщина талии.

Высоцкая предпочитает не смотреть себя на экране – свой голос и видео со своим участием для нее «мучительны».