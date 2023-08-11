«Я сижу беременная»: Анна Седокова рассказала об изменах мужа

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала об изменах мужа. Это произошло после того, как певица ушла из популярного коллектива из-за беременности.

По словам артистки, в тот момент ей было очень тяжело. Она видела по телевизору, как группа без нее получает награды. Среди них была и Светлана Лобода, которой заменили Седокову. На душе звезды было плохо еще и потому, что она узнала о неверности супруга – Валентина Белькевича.

«Я сижу беременная, с мужем, который пьет и изменяет. Дальше много лет было сложно. Я же тогда не особенно верила в себя как в сочинителя песен, не знала людей, всех сторонилась. Были долгие годы выживания», – поделилась Анна.

Исполнительница считает, что этот тяжелый опыт пошел ей на пользу. Она уверена, что благодаря этому она сейчас знаменита и дает интервью.

Напомним, что в браке с Белькевичем звезда родила дочь Алину. В 2014 году мужчина скончался от тромбоэмболии. Во второй раз она пошла к алтарю с бизнесменом Максимом Чернявским и родила ему дочь Монику. Но девочка живет с папой в США.

Позже у Седоковой появился сын от еще одного бизнесмена, а в 2020 году красавица вышла замуж за молодого баскетболиста Яниса Тимму.

Ранее улыбающуюся Анну Седокову засняли с округлившимся животом.