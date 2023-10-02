«Я шел к свету»: актер Александр Галибин видел черный коридор при клинической смерти

Актер из сериала «Мастер м Маргарита» Александр Галибин до 30-летия пережил клиническую смерть. Артист рассказал, что видел в этом состоянии на грани жизни и смерти.

Страшное событие произошло с ним в 1982 году. В то время Галибин снимался в картине «Нас венчали не в церкви». Прямо в поезде актер потерял сознание.

Оказалось, что он запустил некую болезнь. Галибину потребовалась экстренная операция.

«Я мог умереть. И видел тот самый черный коридор, про который рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Я шел куда-то по этому коридору к свету, передо мной открылось белое пространство, в которое мне предстояло войти. Но я не смог», - описал он свое состояние. Слова актера приводит сайт WomanHit.

Галибин признается: тогда пришло осознание, что нужно что-то менять. После он ушел из профессии, переехал в Москву.

Ранее выжившие после клинической смерти люди описали, что чувствовали. Одни говорили, что околосмертное состояние похоже на сон. Некоторые видели туннель, а кто-то ощущал сильные эмоции.