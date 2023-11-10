«Я счастливая»: Тина Канделаки рассказала о своей беременности

Телеведущая Тина Канделаки сообщила о рождении третьего ребенка, об этом сообщает StarHit.

10 ноября Тина Канделаки отмечает свой 48-й день рождения. Поздравляют медиаменеджера и телеведущую не только коллеги, но и телеканал, на котором она работает последний год.

В честь праздника Канделаки решила сделать подарок и своим поклонникам - она призналась, что стала многодетной матерью. Напомним, до этого в публичном пространстве было известно только о двух детях телеведущей - дочери Мелании и сыне Леонтии.

«С днем рождения меня! Я счастливая многодетная мама и любимая жена, и этим все сказано», - написала Канделаки в соцсетях.

Отметим, что слухи о рождении третьего ребенка в союзе с медиа-менеджером Василием Бровко ходили еще в начале 2023 года. Однако у телеведущей не было видно живота. Тогда многие предположили, что Канделаки воспользовалась услугами суррогатной матери.

Ранее мы писали о том, что Ксению Собчак поздравляют с беременностью.