«Я счастлива»: Ирина Пегова принимает поздравления со свадьбой

После развода Ирина Пегова заявила, что больше не собирается выходить замуж. Однако, кажется, актриса поменяла свое мнение о браке.

Недавно звезда выложила новое фото в соцсетях. Подписчики заметили на безымянном пальце правой руки Пеговой украшение с бриллиантами. Они посчитали, что это обручальное кольцо, и сразу же засыпали актрису поздравлениями.

Некоторые фанаты предположили, что Ирина Пегова тайно вышла замуж, поскольку она не любит раскрывать подробности из личной жизни. Сама 45-летняя артистка пока хранит молчание.

При этом несколько лет назад знаменитость утверждала, что не планирует идти под венец.

«Я развелась и стала счастливой. Это мой случай. Я была счастлива и до замужества, и в замужестве, и после замужества… Счастье – это же самоощущение в этом мире, на него семейный статус никак не влияет», – подчеркнула она.

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