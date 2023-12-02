«Я псих»: Анна Плетнева сообщила, что у нее нет «какой-то извилины»

Певица Анна Плетнева призналась, что не знает, сколько лет ее родителям. Девушка поделилась таким откровением в эфире «Нового Радио».

Как утверждает артистка, некоторые вещи не имеют для нее никакого значения, в том числе возраст ее родителей.

«Может, у меня какой-то извилины не хватает. Вполне возможно, потому что психи часто успешны. Может, я немножко псих. Для меня эта цифра ничего не значит», – заявила Плетнева.

Исполнительница добавила, что так же относится и к различным документам, а деньги и вовсе воспринимает как смешные бумажки. Девушка предположила, что именно благодаря такому подходу у нее нет никаких проблем с финансами

«Поэтому они (деньги – прим. ред.) всегда у меня есть. Я их все раздаю», – подчеркнула она.

А вот красота у Анны стоит на первом месте в списке важных вещей. Так, Плетнева посоветовала всем начать ходить к косметологу как можно раньше.

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