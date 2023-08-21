«Я одна»: после 20 лет брака с Тарзаном Наташа Королева сделала важное заявление

Наташа Королева и Сергей Глушко официально стали мужем и женой еще в августе 2003 года. Прожив под одной крышей с Тарзаном 20 лет, певица пошла на серьезный шаг.

В семейной жизни Наташи и Сергея не все было гладко. Однажды Тарзан попался на измене, приведя в дом исполнительницы хита «Маленькая страна» несколько женщин. Одной из них была давняя любовница стриптизера. Сама певица в это время была в отпуске.

Тогда публика была уверена, что звезды подали на развод. Но Королева простила изменявшего ей годами мужа.

И вот 21 августа пара празднует 20-летие совместной жизни. По случаю годовщины артистка выставила в Сеть видео с Тарзаном. На кадрах запечатлено начало их отношений.

«Рубрика «Как молоды мы были» в преддверии нашей Фарфоровой свадьбы! Сережа Витальевич сделал мне предложение на мой 30-летний юбилей, в родном Киеве», – подписала ролик певица.

На видео Королева наложила свою песню. «А я лучше буду одна в эту ночь!» – поет звезда, видимо, обращаясь к Тарзану.

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