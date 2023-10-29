НАШ ШОУБИЗ
17:00, 29 октября 2023
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«Я испугалась его»: Рената Литвинова заговорила о предательстве близкого человека

«Я испугалась его»: Рената Литвинова заговорила о предательстве близкого человека

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рената Литвинова заговорила о предательстве. В микроблоге актриса выложила загадочный пост, которым заинтриговала подписчиков.

«Заблудившись в лесу, я встречала многих животных и вдруг встретила человека и испугалась именно его», – написала звезда в микроблоге.

Кажется, Рената Литвинова затаила серьезную обиду. Возможно, таким образом актриса намекнула на предательство со стороны бывшей подруги, певицы Земфиры* (признана иноагентом на территории РФ), которое и привело к их расставанию.

Творческие личности серьезно поссорились этим летом. В прошлом году они вместе переехали во Францию и регулярно делились с поклонниками в соцсетях кадрами из престижного района Парижа.

Ранее мы писали, что Мэттью Перри предугадал свою смерть на последнем фото. За шесть дней до трагедии актер выложил в Сеть снимок, на котором он лежит в открытом джакузи.

*признана иноагентом на территории РФ

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