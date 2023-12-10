«Я этого не вынесу!»: Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление

Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление. Звезда недавно посетила премьеру гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит» и решила поделиться своими впечатлениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На светском мероприятии актриса появилась без настроения. Как оказалось, девушке не очень нравится такой жанр.

«Я ненавижу мюзиклы всей душой. Это не мой жанр абсолютно. Участвовать там тем более... Я не смогу, я не вынесу этого!» – призналась артистка.

Только вот Самбурская решила не останавливаться на одном откровенном высказывании. Поющая актриса стала еще и главной героиней скандала.

Так, девушка запретила одному из журналистов снимать ее на мероприятии без объяснения причин, чем вызвала неоднозначную реакцию публики.

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