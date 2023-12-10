НАШ ШОУБИЗ
00:00, 10 декабря 2023
1 мин.

«Я этого не вынесу!»: Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление

«Я этого не вынесу!»: Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Настасья Самбурская сделала неожиданное заявление. Звезда недавно посетила премьеру гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит» и решила поделиться своими впечатлениями. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На светском мероприятии актриса появилась без настроения. Как оказалось, девушке не очень нравится такой жанр.

«Я ненавижу мюзиклы всей душой. Это не мой жанр абсолютно. Участвовать там тем более... Я не смогу, я не вынесу этого!» – призналась артистка.

Только вот Самбурская решила не останавливаться на одном откровенном высказывании. Поющая актриса стала еще и главной героиней скандала.

Так, девушка запретила одному из журналистов снимать ее на мероприятии без объяснения причин, чем вызвала неоднозначную реакцию публики.

Ранее мы писали, что исхудавшая Лолита Милявская напугала зрителей.

Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.