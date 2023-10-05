«Я была счастлива»: оставшаяся без работы Тарасова сообщила об уходе

76-летняя тренер Татьяна Тарасова планирует уйти на пенсию. Знаменитость поделилась откровением в программе «Подкаст.Лаб».

Когда-то Татьяна Анатольевна считалась неотъемлемой частью федерального канала. Она комментировала соревнования по фигурному катанию и была в жюри «Ледникового периода». Однако на данный момент сотрудничество именитого тренера и ТВ прекратилось. В беседе с Максимом Траньковым Тарасова обсудила сложившуюся ситуацию.

По словам Татьяны Анатольевны, она была счастлива работать в эфире ТВ. Сейчас Тарасова, оставшаяся без работы, размышляет о дальнейших планах. Знаменитость даже задумалась об уходе на пенсию.

«Я была счастлива, что там занята. Сейчас не работаю, значит, буду заниматься чем-то другим. Буду придумывать, что мне делать. Может, мне ничего уже не делать?» — высказалась тренер.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Тарасова больше не разговаривает с Романом Костомаровым. Подробности смотрите в этой статье.