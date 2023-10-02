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08:00, 02 октября 2023
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«Я была не в себе»: Наталия Власова раскрыла подробности операции, которая едва не закончилась комой

«Я была не в себе»: Наталия Власова раскрыла подробности операции, которая едва не закончилась комой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Наталия Власова раскрыла подробности операции, которая едва не закончилась комой, об этом сообщает StarHit.

В апреле 2023 года знаменитость попала в больницу с сердечной недостаточностью. В прессе писали, что состояние певицы было критическим, она была в коме. Однако сама Власова рассказала, что информация про кому была утрированной.

«Организм дал сбой прямо на концерте: жар, головокружение, предобморочное состояние. Я еле со сцены спустилась. Усталость и постфактум ковида, ослабленный организм. Осложнение на сердце было в течении двух недель. Пять дней я была не в себе, либо спала под капельницами, либо плакала», — рассказала звезда.

Исполнительница призналась, что даже в больнице продолжала поддерживать связь с фанатами и ставила сердечки на их сообщения.

Ранее мы писали о том, что телеведущую Ксению Собчак поздравляют со второй беременностью.

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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