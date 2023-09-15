«Я боролась»: Нонна Гришаева рассказала о разводе и назвала виновного

Актриса Нонна Гришаева поделилась подробностями личной жизни. Звезда старается не говорить на такие откровенные темы, но в беседе с Ларисой Гузеевой в рамках подкаста «Письма» обнажила свою душу. Об этом сообщает Экспресс газета.

В жизни артистки было три значимых романа, каждый из которых оставил след в ее сердце. Первый свой брак Гришаева называет «пробным». Гузеева поинтересовалась, из-за кого именно он распался.

«По вине мужа... Мы были коллеги... Просто я не хочу об этом говорить. Я боролась, честно, но не смогла победить недуг», – призналась Нонна.

Во время съемок вспомнили и о втором громком романе актрисы. Она встречалась с богатым бизнесменом, который делал ей роскошные подарки. Но все закончилось после того, как звезда узнала об изменах мужчины. Он был неверен с ее же подругой!

«Об этом я вообще не говорю, просто вот совсем. Я всех простила, все хорошо», – остановила разговор Нонна.

Знаменитость дала понять, что не хочет вспоминать старые обиды. Сейчас она счастлива в браке с коллегой Александром Нестеровым. Супруг артистки моложе ее на 12 лет. Несмотря на такую разницу в возрасте, они вместе больше 15 лет!

Ранее жена Петросяна поделилась печальным известием. Она сообщила о смерти близкого человека.